Китайский Новый год с размахом отметили в столичном парке ВДНХ

Помимо Поднебесной, Чуньцзе отмечают в Брунее, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, Сингапуре и Таиланде, а также на Маврикии, Филиппинах и в других странах. С размахом его отпраздновали и в Москве, основные торжества прошли в парке ВДНХ. Столичные зрители остались под впечатлением, узнали о культуре и традициях страны-соседки, а также об обязательных атрибутах праздника.