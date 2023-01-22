Китайский Новый год с размахом отметили в столичном парке ВДНХ

Если большинство россиян отмечают Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января, то в китайской традиции ориентируются на лунный календарь. В этом году старт 2023-го в Поднебесной пришелся на ночь с 21 на 22 января. В Москве по этому поводу устроили яркий праздник.
Барабанщики и огненный лев, фееричные танцовщицы с веерами, и танец 18-метрового дракона — древнего символа Чуньцзе, Праздника Весны или китайского Нового года.
«Это традиционный праздник для китайцев, очень важный для каждой семьи. Этот праздник имеет многотысячелетнюю историю, его отмечают представители 56 национальностей в Китае», — рассказала преподаватель китайского языка Вампау Ай.
Помимо Поднебесной, Чуньцзе отмечают в Брунее, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, Сингапуре и Таиланде, а также на Маврикии, Филиппинах и в других странах. С размахом его отпраздновали и в Москве, основные торжества прошли в парке ВДНХ. Столичные зрители остались под впечатлением, узнали о культуре и традициях страны-соседки, а также об обязательных атрибутах праздника.
«Я не представляю его без красного цвета. И пусть в России говорят, что это год Черного Водяного Кролика, в Китае все будут надевать прежде всего новую одежду красного цвета. Во вторых, не могу представить себе китайский Новый год без пельменей. Это коронное блюдо, которые нужно не в магазине покупать, а именно лепить вместе, всей семьей, потому что такое разделение труда объединяет всю семью. В-третьих, наверное, не могу себе представить без петард, потому что своим оглушительным шумом они изгоняют злых духов и привлекают радость в новом году», — пояснила актриса и блогер Фэйя Цзоу.
Вне зависимости от даты Новый год — такой же семейный праздник для жителей Поднебесной, как и для россиян. Китайцы используют его как повод помириться с родными, вместе посидеть за праздничным ужином и, конечно, вручить друг другу подарки.
«Детям дарят новую одежду, игрушки, но, самое важное, они получают денежный подарок. Эти деньги лежат в красном конверте, туда кладут 100 юаней. Китайцы считают, что эти деньги должны принести детям счастье, радость и богатство», — отметила Вампау Ай.
Празднование китайского Нового года продолжается две недели. В это время принято приглашать гостей, наносить ответные визиты, участвовать в массовых гуляньях и выставках красных фонарей, и, конечно, дарить друг другу позитивные эмоции.