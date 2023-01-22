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В Астрахани сотрудники ДПС поймали на Новом мосту сбежавшую от хозяина корову

Происшествия
В Астрахани сотрудники ДПС поймали на Новом мосту сбежавшую от хозяина корову

В Астрахани корова сбежала из загона и оказалась на дороге с интенсивным автомобильным движением. Поймать животное удалось сотрудникам ДПС. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД РФ.

Инцидент произошел на Новом мосту. В полицию обратился очевидец, который заметил испуганное животное. На место прибыли два экипажа. Госавтоинспекторы сопроводили корову, включив проблесковые маяки.

Впоследствии ее вернули хозяину. Теперь владельцу грозит административная ответственность. Проводится проверка.
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