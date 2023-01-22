В Астрахани сотрудники ДПС поймали на Новом мосту сбежавшую от хозяина корову

В Астрахани корова сбежала из загона и оказалась на дороге с интенсивным автомобильным движением. Поймать животное удалось сотрудникам ДПС. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД РФ.
Инцидент произошел на Новом мосту. В полицию обратился очевидец, который заметил испуганное животное. На место прибыли два экипажа. Госавтоинспекторы сопроводили корову, включив проблесковые маяки.
Впоследствии ее вернули хозяину. Теперь владельцу грозит административная ответственность. Проводится проверка.