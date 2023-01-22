Читатели NZZ устроили Зеленской показательную порку после ее слов о футболке супруга

Недавно первая леди в интервью изданию высказалась о зеленой футболке Зеленского. По ее словам, глава государства после начала спецоперации был не в состоянии надеть другую одежду. Это вызвало бурное обсуждение в Сети. Некоторые читатели устроили жене президента показательную порку. Они выразили мнение, что Украине следовало бы соблюдать Минские соглашения.