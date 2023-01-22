Читатели NZZ устроили Зеленской показательную порку после ее слов о футболке супруга

Пользователи Сети выступили с критикой в адрес супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены. Гневные комментарии оставили читатели швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung.
Недавно первая леди в интервью изданию высказалась о зеленой футболке Зеленского. По ее словам, глава государства после начала спецоперации был не в состоянии надеть другую одежду. Это вызвало бурное обсуждение в Сети. Некоторые читатели устроили жене президента показательную порку. Они выразили мнение, что Украине следовало бы соблюдать Минские соглашения.
«Пусть лучше дипломаты найдут решение, как завершить конфликт без влияния на переговоры со стороны США», – отметил один из комментаторов.
«Ей нужно устроить новую фотосессию в Vogue», – с иронией добавил другой пользователь.
«Интересным был бы вопрос о том, как она относится к русскоязычным украинцам… И какие чувства у нее вызывали новости о погибших детях в Донбассе до 2022 года», – возмутились читатели.
Ранее Владимир Зеленский призвал Запад ускорить поставки вооружения Украине. По его словам, Киев нуждается в средствах противоракетной обороны и танках.