Массовая авария с пострадавшим парализовала движение на КАД у Шушар

Человек пострадал при жестком столкновении трех автомобилей на участке КАД около петербургского поселка Шушары. Из-за аварии машины получили серьезные повреждения, а на дороге образовалась большая пробка, сообщают очевидцы в социальных сетях.
По словам свидетелей, столкновение произошло на 67 километре внутренней стороны Кольцевой автодороги. Сейчас на месте ДТП находится автомобиль реанимации. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Еще одна серьезная авария произошла ранее в Челябинской области. При столкновении двух иномарок погибли пять человек, сообщало URA.RU.