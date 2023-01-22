Пожилая москвичка перевела жениху из Сирии почти миллион рублей ради встречи

Тот с радостью согласился, но здесь у «жениха» начались неприятности, на которые потребовалось много денег. Средства нужны были на оформление документов, а потом на дорогу. Доверчивая женщина лишилась 870 тысяч рублей ради встречи с незнакомцем. Полиция уже ищет мошенника.