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Пожилая москвичка перевела жениху из Сирии почти миллион рублей ради встречи

Происшествия
Пожилая москвичка перевела жениху из Сирии почти миллион рублей ради встречи

Сириец обманул 71-летнюю пенсионерку из Москвы почти на миллион рублей. Женщина познакомилась с ним на сайте и пригласила в гости. Пока жених добирался, пенсионерка перевела ему почти миллион рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

Пожилая москвичка зарегистрировалась на сайте знакомств и несколько месяцев назад встретила там 65-летнего Джошуаша Смита, который представился сирийским врачом. Пара некоторое время общалась, пока «невеста» не решила пригласить возлюбленного в Москву.

Тот с радостью согласился, но здесь у «жениха» начались неприятности, на которые потребовалось много денег. Средства нужны были на оформление документов, а потом на дорогу. Доверчивая женщина лишилась 870 тысяч рублей ради встречи с незнакомцем. Полиция уже ищет мошенника.
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