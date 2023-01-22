Вице-премьер Италии сообщил о скорых поставках Украине систем ПВО SAMP-T

Руководство Италии и Франции завершают все необходимые формальности для предоставления ВСУ зенитно-ракетных комплексов SAMP-T. Всего же Рим отправил Киеву грузов военного назначения на сумму около миллиарда долларов, сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни в интервью изданию Corriere della Sera.