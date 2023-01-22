Вице-премьер Италии сообщил о скорых поставках Украине систем ПВО SAMP-T

Украинская армия скоро получит в свое распоряжение системы противовоздушной обороны SAMP-T. Об этом заявил вице-премьер итальянского правительства Антонио Таяни.
Руководство Италии и Франции завершают все необходимые формальности для предоставления ВСУ зенитно-ракетных комплексов SAMP-T. Всего же Рим отправил Киеву грузов военного назначения на сумму около миллиарда долларов, сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни в интервью изданию Corriere della Sera.
«В настоящее время готовится шестой пакет, включающий системы противовоздушной обороны. В сотрудничестве с Францией мы завершаем работу для отправки систем ПВО SAMP-T», — отметил политик.
Таяни отметил, что некоторые виды военной помощи оказываются Украине негласным образом. Он заявил, что исход острого кризиса в этой стране является неопределенным и призвал государства НАТО оказывать нарастающую поддержку украинской армии.