Народная артистка России Лариса Удовиченко впервые вышла на связь после перелома позвоночника. Актриса рассказала о самочувствии после операции.
«Все хорошо. Прекрасно себя чувствую», — заявила Удовиченко журналистом программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
67-летняя артистка недавно перенесла операцию после перелома позвоночника. Сейчас она находится дома и проходит реабилитацию. Актер Эвклид Кюрдзидис постоянно находится на связи с Удовиченко.
Восстановление после серьезной травмы займет около полугода. Кюрдзидис поблагодарил поклонников за переживания и рассказал, что теплые пожелания очень трогают актрису.