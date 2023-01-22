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Лариса Удовиченко впервые вышла на связь после перелома позвоночника

Общество
Лариса Удовиченко впервые вышла на связь после перелома позвоночника

Народная артистка России Лариса Удовиченко впервые вышла на связь после перелома позвоночника. Актриса рассказала о самочувствии после операции.

«Все хорошо. Прекрасно себя чувствую», — заявила Удовиченко журналистом программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

67-летняя артистка недавно перенесла операцию после перелома позвоночника. Сейчас она находится дома и проходит реабилитацию. Актер Эвклид Кюрдзидис постоянно находится на связи с Удовиченко.

Восстановление после серьезной травмы займет около полугода. Кюрдзидис поблагодарил поклонников за переживания и рассказал, что теплые пожелания очень трогают актрису.
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