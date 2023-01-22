Актриса Ольга Красько вышла в свет с внебрачной дочерью от Джаника Файзиева

Актриса Ольга Красько посетила светское мероприятие в компании своей 16-летней дочери Олеси. Отцом юной девушки является режиссер Джаник Файзиев.
Артистка пришла с дочерью на премьеру фильма «Изумительный Морис». Красько с удовольствием позировала фотографам вместе с девушкой. Снимки, на которых можно увидеть актрису и ее внебрачную дочь, опубликовало издание NEWS.ru.
Напомним, роман Красько и Файзиева закрутился в 2005 году на съемках фильма «Турецкий гамбит». Актриса играла в ленте главную роль, а отец ее дочери выступал в качестве режиссера. Пара скрывала отношения, поскольку Файзиев был женат на актрисе Лине Эспли.
Красько родила дочь от режиссера в 2006 году. Их роман прекратился, так как актриса не хотела разлучать чужую семью.
Артистка рассказывала в интервью в 2019 году, что Файзиев помогал им с дочерью и даже купил квартиру. Они по-прежнему поддерживают дружеское общение.
У Красько также есть двое сыновей. Актриса родила их в браке с нынешним супругом Вадимом Петровым.