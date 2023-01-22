Актриса Ольга Красько вышла в свет с внебрачной дочерью от Джаника Файзиева

Напомним, роман Красько и Файзиева закрутился в 2005 году на съемках фильма «Турецкий гамбит». Актриса играла в ленте главную роль, а отец ее дочери выступал в качестве режиссера. Пара скрывала отношения, поскольку Файзиев был женат на актрисе Лине Эспли.