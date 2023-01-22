Убили документальное кино: актер Аркунов рассказал, какие фильмы нужны России

— Вообще убили документальное кино. Хотя интересные вещи есть. Его не показывают. Включаешь телевизор, а там поют, пляшут. У нас люди гибнут, а у них «хи-хи, ха-ха». Зато на экране все хорошо. Я согласен, и так много негатива, это понятно. Но вы показывайте какие-то образовательные вещи. Возьмите из советского прошлого, возьмите с момента «Перестройки» в 1980-е годы. В это время снималось много хороших документальных фильмов.