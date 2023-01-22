Убили документальное кино: актер Аркунов рассказал, какие фильмы нужны России

Актер, каскадер, постановщик трюков, режиссер, сценарист Вячеслав Аркунов известен российскому зрителю по таким картинам как «Дознаватель», «Крепкие орешки», «Реализация» и многим другим. Всего на счету артиста 95 работ в кино, и в каждый проект он привносит особую изюминку. Актеру удается наполнять своих героев особой харизмой и уникальным характером. В интервью для ФАН артист поделился мыслями об уровне патриотизма в стране и будущем кинематографа.
— Расскажите, над чем сейчас работаете, какими проектами заняты?
— Сейчас отработали сериал «Великолепная пятерка». Там была небольшая роль у меня. Сейчас идут съемки нового сезона сериала «Крепкие орешки», там я играю начальника РУВД полковника Малькова.
— О чем эти картины?
— Это фильмы для Пятого канала, криминальные, о работе правоохранительных органов, о проведении расследований.
— Оцените современный кинематограф, каких картин, по вашему мнению, не хватает в прокате?
— Я считаю, что патриотического кино недостаточно. Его вообще нет. Все фильмы о патриотизме фактически — это фильмы советских времен. Патриотических российских фильмов сейчас очень мало, их можно по пальцам пересчитать.
— С чем это может быть связано?
— Заявки на патриотические фильмы практически не рассматриваются. Да, все хорошо, все улыбаются, все классно, но потом уходит в стол. Я не знаю, с чем это связано.
— Что думаете по поводу документального кино в России?
— Вообще убили документальное кино. Хотя интересные вещи есть. Его не показывают. Включаешь телевизор, а там поют, пляшут. У нас люди гибнут, а у них «хи-хи, ха-ха». Зато на экране все хорошо. Я согласен, и так много негатива, это понятно. Но вы показывайте какие-то образовательные вещи. Возьмите из советского прошлого, возьмите с момента «Перестройки» в 1980-е годы. В это время снималось много хороших документальных фильмов.
— Есть будущее у документального кино в нашей стране?
— Его нет и снимать не будут в ближайшее время, потому что у нас все заточено на деньги. Реклама, деньги. Нет рейтинга — нет показов.