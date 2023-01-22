Минюст США обнаружил еще шесть секретных документов при обыске дома Байдена

Вашингтон, 22 января. Сотрудники Министерства юстиции США обнаружили еще шесть секретных документов в ходе нового обыска дома президента Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. Об этом СМИ сообщил адвокат главы Белого дома Боб Бауэр.
По словам юриста, некоторые из секретных документов и «сопутствующих им материалов» относятся к периоду пребывания Байдена в Сенате США, где он представлял штат Делавэр с 1973 по 2009 год. Другие обнаруженные материалы относились к периоду его пребывания на посту вице-президента в администрации Барака Обамы с 2009 по 2017 год.
Также адвокат отметил, что сотрудники минюста изъяли личные заметки, которые Байден писал от руки в качестве вице-президента. Сообщается, что обыск резиденции президента США занял более 12 часов. Бауэр не уточнил, где именно в доме Уилмингтона были найдены документы. Предыдущие секретные бумаги были обнаружены в гараже резиденции президента США.
Ранее Джо Байден заявил, что «не сожалеет» о том, что публично не раскрыл обнаружение секретных документов в его бывшем офисе до промежуточных выборов в конгресс.
«Я думаю, вы обнаружите, что там (в документах — Прим. ред.) ничего нет. Я ни о чем не сожалею. Я следую тому, что адвокаты сказали мне, что они хотят, чтобы я сделал. Это именно то, что мы делаем. Там этого нет», — рассказал глава Белого дома журналистам.
Во вторник, 10 января, стало известно, что адвокаты Байдена нашли секретные документы за несколько дней до осенних выборов в конгресс и передали их в минюст. Позднее Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил Роберта Хура специальным прокурором для расследования ненадлежащего хранения секретных материалов в доме и бывшем офисе Байдена.
13 января адвокат президента Ричард Заубер заявил, что в доме в Уилмингтоне были найдены еще пять страниц секретных данных. Материалы были замечены ходе передачи сотрудникам минюста предыдущих документов.