Минюст США обнаружил еще шесть секретных документов при обыске дома Байдена

«Я думаю, вы обнаружите, что там (в документах — Прим. ред.) ничего нет. Я ни о чем не сожалею. Я следую тому, что адвокаты сказали мне, что они хотят, чтобы я сделал. Это именно то, что мы делаем. Там этого нет», — рассказал глава Белого дома журналистам.