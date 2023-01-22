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Минюст США обнаружил еще шесть секретных документов при обыске дома Байдена

Весь мир
Минюст США обнаружил еще шесть секретных документов при обыске дома Байдена

Вашингтон, 22 января. Сотрудники Министерства юстиции США обнаружили еще шесть секретных документов в ходе нового обыска дома президента Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. Об этом СМИ сообщил адвокат главы Белого дома Боб Бауэр.

По словам юриста, некоторые из секретных документов и «сопутствующих им материалов» относятся к периоду пребывания Байдена в Сенате США, где он представлял штат Делавэр с 1973 по 2009 год. Другие обнаруженные материалы относились к периоду его пребывания на посту вице-президента в администрации Барака Обамы с 2009 по 2017 год.

Также адвокат отметил, что сотрудники минюста изъяли личные заметки, которые Байден писал от руки в качестве вице-президента. Сообщается, что обыск резиденции президента США занял более 12 часов. Бауэр не уточнил, где именно в доме Уилмингтона были найдены документы. Предыдущие секретные бумаги были обнаружены в гараже резиденции президента США.

Ранее Джо Байден заявил, что «не сожалеет» о том, что публично не раскрыл обнаружение секретных документов в его бывшем офисе до промежуточных выборов в конгресс.

«Я думаю, вы обнаружите, что там (в документах — Прим. ред.) ничего нет. Я ни о чем не сожалею. Я следую тому, что адвокаты сказали мне, что они хотят, чтобы я сделал. Это именно то, что мы делаем. Там этого нет», — рассказал глава Белого дома журналистам.

Во вторник, 10 января, стало известно, что адвокаты Байдена нашли секретные документы за несколько дней до осенних выборов в конгресс и передали их в минюст. Позднее Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил Роберта Хура специальным прокурором для расследования ненадлежащего хранения секретных материалов в доме и бывшем офисе Байдена.

13 января адвокат президента Ричард Заубер заявил, что в доме в Уилмингтоне были найдены еще пять страниц секретных данных. Материалы были замечены ходе передачи сотрудникам минюста предыдущих документов.
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