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Оглушенная электрошокером свинья убила мясника тесаком на скотобойне в Гонконге

Происшествия
Оглушенная электрошокером свинья убила мясника тесаком на скотобойне в Гонконге

Мужчина погиб от удара 40-сантиметровым тесаком при попытке зарезать свинью на скотобойне в Гонконге. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, 61-летний мясник оглушил поросенка с помощью электрошокера, однако тот неожиданно пришел в сознание. Впоследствии животное повалило гражданина. Мужчину нашли без сознания с ножом в руке и раной на левой ноге.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося. Проверку организовал и департамент труда.
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