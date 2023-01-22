Оглушенная электрошокером свинья убила мясника тесаком на скотобойне в Гонконге

Мужчина погиб от удара 40-сантиметровым тесаком при попытке зарезать свинью на скотобойне в Гонконге. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, 61-летний мясник оглушил поросенка с помощью электрошокера, однако тот неожиданно пришел в сознание. Впоследствии животное повалило гражданина. Мужчину нашли без сознания с ножом в руке и раной на левой ноге.
Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося. Проверку организовал и департамент труда.