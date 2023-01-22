Вострецов: Европа вскоре пожнет результаты безграмотной экономической политики

Он напомнил, что еще недавно Запад заявлял о незначительной доле России в мировой экономике, оценивая ее в 1,5%. Однако последствия введенных недружественными странами санкций привели к обратному эффекту и больно ударили по Европе. Сейчас наблюдается недовольство рабочих в Англии, забастовки пенсионеров во Франции, и это только начало, предупредил Вострецов.