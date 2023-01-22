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Вострецов: Европа вскоре пожнет результаты безграмотной экономической политики

Экономика
Вострецов: Европа вскоре пожнет результаты безграмотной экономической политики

Россия не раз переживала кризисы и имеет все ресурсы для их преодоления в будущем. А вот бездарная политика европейских лидеров грозит привести к тому, что регион повторит российский горький опыт 1990-х годов, предупредил в комментарии для Telegram-канала Lomovka лидер Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, общественный деятель Сергей Вострецов.

Он напомнил, что еще недавно Запад заявлял о незначительной доле России в мировой экономике, оценивая ее в 1,5%. Однако последствия введенных недружественными странами санкций привели к обратному эффекту и больно ударили по Европе. Сейчас наблюдается недовольство рабочих в Англии, забастовки пенсионеров во Франции, и это только начало, предупредил Вострецов.

В ближайшее время европейские марионетки Вашингтона начнут пожинать результаты своей безграмотной экономической политики, проводимой по отношению к гражданам. В сфере бизнеса также будут проблемы. Поскольку предпринимателям нужна стабильность, а не пертурбации, они предпочитают уходить из региона.

Между тем Россия переживет все кризисы. У нее есть для этого и энергетические и технологические ресурсы. Европа же рискует повторить горький опыт российских 1990-х годов, констатировал глава СОЦПРОФ.
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