Россия не раз переживала кризисы и имеет все ресурсы для их преодоления в будущем. А вот бездарная политика европейских лидеров грозит привести к тому, что регион повторит российский горький опыт 1990-х годов, предупредил в комментарии для Telegram-канала Lomovka лидер Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, общественный деятель Сергей Вострецов.
Он напомнил, что еще недавно Запад заявлял о незначительной доле России в мировой экономике, оценивая ее в 1,5%. Однако последствия введенных недружественными странами санкций привели к обратному эффекту и больно ударили по Европе. Сейчас наблюдается недовольство рабочих в Англии, забастовки пенсионеров во Франции, и это только начало, предупредил Вострецов.
В ближайшее время европейские марионетки Вашингтона начнут пожинать результаты своей безграмотной экономической политики, проводимой по отношению к гражданам. В сфере бизнеса также будут проблемы. Поскольку предпринимателям нужна стабильность, а не пертурбации, они предпочитают уходить из региона.
Между тем Россия переживет все кризисы. У нее есть для этого и энергетические и технологические ресурсы. Европа же рискует повторить горький опыт российских 1990-х годов, констатировал глава СОЦПРОФ.