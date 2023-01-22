Задержанный по делу о расчленении знакомого во Всеволожске отрицает свою вину в убийстве

Правоохранители задержали пенсионера, который подозревается в убийстве мужчины с последующим расчленением во Всеволожске. Фигурант на допросе заявил, что не причастен к расправе. Он якобы занимался сокрытием следов, сообщило издание 78.
Напомним, что фрагменты человеческого тела ранее были обнаружены в бане на проспекте Некрасова. Останки лежали завернутыми в пакеты.
Задержанный заявил, что убийство произошло на его глазах в квартире приятельницы. Во время распития спиртного хозяйка повздорила с другом и зарезала его. Пенсионер заявил подруге, что они смогут скрыть преступление.
На пару дней труп был оставлен в квартире. Затем подельники вернулись. Пенсионер распилил тело, после чего помог вывезти останки в баню. Приятельница, которую задержанный обвинил в расправе, якобы скончалась от СПИДа.