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Задержанный по делу о расчленении знакомого во Всеволожске отрицает свою вину в убийстве

Происшествия
Задержанный по делу о расчленении знакомого во Всеволожске отрицает свою вину в убийстве

Правоохранители задержали пенсионера, который подозревается в убийстве мужчины с последующим расчленением во Всеволожске. Фигурант на допросе заявил, что не причастен к расправе. Он якобы занимался сокрытием следов, сообщило издание 78.

Напомним, что фрагменты человеческого тела ранее были обнаружены в бане на проспекте Некрасова. Останки лежали завернутыми в пакеты.

Задержанный заявил, что убийство произошло на его глазах в квартире приятельницы. Во время распития спиртного хозяйка повздорила с другом и зарезала его. Пенсионер заявил подруге, что они смогут скрыть преступление.

На пару дней труп был оставлен в квартире. Затем подельники вернулись. Пенсионер распилил тело, после чего помог вывезти останки в баню. Приятельница, которую задержанный обвинил в расправе, якобы скончалась от СПИДа.
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