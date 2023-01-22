Терапевт Рябков раскрыл сроки восстановления организма после гриппа

Сроки восстановления организма после гриппа назвал заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Андрей Рябков.
При легкой форме течения инфекции организм восстанавливается примерно в течение семи–десяти дней. При средней тяжести гриппа — от десяти до 14 дней, иногда срок доходит до трех недель, рассказал специалист в беседе с URA.RU.
«При легкой форме течения гриппа организм восстанавливается примерно в течение 7-10 дней», — отметил врач.
Когда человек перенес тяжелую форму инфекции, восстановление организма может занять свыше трех месяцев. Это зависит от состояния иммунитета, а также от наличия у больного хронических заболеваний.
К опасным осложнениям недуга относятся вирусная пневмония, менингит, обострение бронхиальной астмы, ишемической болезни сердца, развитие синусита и отита, добавил терапевт.