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Терапевт Рябков раскрыл сроки восстановления организма после гриппа

Общество
Терапевт Рябков раскрыл сроки восстановления организма после гриппа

Сроки восстановления организма после гриппа назвал заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Андрей Рябков.

При легкой форме течения инфекции организм восстанавливается примерно в течение семи–десяти дней. При средней тяжести гриппа — от десяти до 14 дней, иногда срок доходит до трех недель, рассказал специалист в беседе с URA.RU.

«При легкой форме течения гриппа организм восстанавливается примерно в течение 7-10 дней», — отметил врач.

Когда человек перенес тяжелую форму инфекции, восстановление организма может занять свыше трех месяцев. Это зависит от состояния иммунитета, а также от наличия у больного хронических заболеваний.

К опасным осложнениям недуга относятся вирусная пневмония, менингит, обострение бронхиальной астмы, ишемической болезни сердца, развитие синусита и отита, добавил терапевт.
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