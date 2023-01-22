Daily Express: Европа превратится в «лоскутное одеяло» после победы Путина на Украине

Поражение Украины в противостоянии с Россией может превратить Европу в «лоскутное одеяло». К такому выводу пришел обозреватель Daily Express Пол Болдуин.
По словам эксперта, Москва может перейти к активному наступлению уже этой весной, сделав выводы из предыдущих этапов спецоперации. Если заглянуть в будущее, то можно сказать, что сценарий поражения Киева является вполне вероятным, передает «ПолитРоссия».
Болдуин уверен, что проигрыш Украины не принесет Европе ничего хорошего. Неудачи ВСУ могут уничтожить европейское единство, которое и так столкнулось с серьезными испытаниями.
«Если Путин победит на Украине, не сомневайтесь, вся Европа будет в состоянии войны. Будет составлено лоскутное одеяло из союзов и контр-союзов, и политический ландшафт начнет выглядеть примерно так, как это было в преддверии обеих мировых войн», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что бывший советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович признал высокий риск поражения Киева.