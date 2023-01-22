Daily Express: Европа превратится в «лоскутное одеяло» после победы Путина на Украине

По словам эксперта, Москва может перейти к активному наступлению уже этой весной, сделав выводы из предыдущих этапов спецоперации. Если заглянуть в будущее, то можно сказать, что сценарий поражения Киева является вполне вероятным, передает «ПолитРоссия».