Наталья Рагозина выступила за вакцинацию детей

Знаменитость рассказала, что многие пишут ей в личных сообщениях и присылают информацию о вреде вакцинации. Спортсменка отметила, обращаясь к подписчикам, что они могут не делать детям прививки, если не хотят. Рагозина считает, что у нее все хорошо, поскольку она старается думать позитивно.