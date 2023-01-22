Наталья Рагозина выступила за вакцинацию детей

Боксерша Наталья Рагозина рассказала, что думает о детской вакцинации. Спортсменка выступает за прививки для детей и призывает противников вакцинации не запугивать ее.
Рагозина стала матерью во второй раз осенью прошлого года — они родила дочь Анастасию. У боксерши также есть взрослый сын Иван.
Спортсменка сообщила в соцсетях, что недавно в третий раз сделала дочери прививки. По словам Рагозиной, она никого не призывает следовать ее примеру и просто рассказывает, как растет ее ребенок.
«У меня двое детей. Слава богу, один вырос (198 рост) здоровый. Ваньке делала все прививки!» — поделилась боксерша.
Знаменитость рассказала, что многие пишут ей в личных сообщениях и присылают информацию о вреде вакцинации. Спортсменка отметила, обращаясь к подписчикам, что они могут не делать детям прививки, если не хотят. Рагозина считает, что у нее все хорошо, поскольку она старается думать позитивно.