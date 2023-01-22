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Бразильский защитник Марсело может стать одноклубником Роналду в «Аль-Насре»

Спорт
Бразильский защитник Марсело может стать одноклубником Роналду в «Аль-Насре»

Саудовский «Аль-Наср» может заключить контракт с 34-летним бразильским защитником Марсело.

Португальский новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду настаивает на переходе в клуб бразильца Марсело. Соответствующую информацию в социальных сетях представил журналист Аарон Домингес.

Марсело выступает за греческий «Олимпиакос». Контракт бразильского игрока с клубом из Пирея действует до лета.

Вместе с Роналду Марсело выступал за мадридский «Реал». Защитник являлся капитаном «королевского» клуба и выиграл вместе с ним 15 трофеев. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Марсело в 2,5 миллиона евро.
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