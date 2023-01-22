Бразильский защитник Марсело может стать одноклубником Роналду в «Аль-Насре»

Саудовский «Аль-Наср» может заключить контракт с 34-летним бразильским защитником Марсело.
Португальский новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду настаивает на переходе в клуб бразильца Марсело. Соответствующую информацию в социальных сетях представил журналист Аарон Домингес.
Марсело выступает за греческий «Олимпиакос». Контракт бразильского игрока с клубом из Пирея действует до лета.
Вместе с Роналду Марсело выступал за мадридский «Реал». Защитник являлся капитаном «королевского» клуба и выиграл вместе с ним 15 трофеев. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Марсело в 2,5 миллиона евро.