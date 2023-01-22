Специалисты Роспотребнадзора призвали ежедневно дезинфицировать гаджеты

Необработанные от бактерий телефоны могут привести к заражению различными инфекциями. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют регулярно протирать гаджеты антисептическими средствами.
Пользователи подносят телефон к лицу во время разговора. На экран при этом попадают капельки слюны, которые впоследствии создают условия для размножения бактерий, уточняют специалисты.
«Гаджеты – это настоящий источник инфекции», – отмечено в сообщении Роспотребнадзора.
Именно поэтому юзерам рекомендуется тщательно следить не только за своей гигиеной, но и за гигиеной часто используемых гаджетов. Необходимо чаще мыть руки и обрабатывать поверхность экрана дезинфицирующими средствами. Если инструкция позволяет, то можно даже мыть то или иное устройство.