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Специалисты Роспотребнадзора призвали ежедневно дезинфицировать гаджеты

Общество
Специалисты Роспотребнадзора призвали ежедневно дезинфицировать гаджеты

Необработанные от бактерий телефоны могут привести к заражению различными инфекциями. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют регулярно протирать гаджеты антисептическими средствами.

Пользователи подносят телефон к лицу во время разговора. На экран при этом попадают капельки слюны, которые впоследствии создают условия для размножения бактерий, уточняют специалисты.

«Гаджеты – это настоящий источник инфекции», – отмечено в сообщении Роспотребнадзора.

Именно поэтому юзерам рекомендуется тщательно следить не только за своей гигиеной, но и за гигиеной часто используемых гаджетов. Необходимо чаще мыть руки и обрабатывать поверхность экрана дезинфицирующими средствами. Если инструкция позволяет, то можно даже мыть то или иное устройство.
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