Специалисты Роспотребнадзора призвали ежедневно дезинфицировать гаджеты

Именно поэтому юзерам рекомендуется тщательно следить не только за своей гигиеной, но и за гигиеной часто используемых гаджетов. Необходимо чаще мыть руки и обрабатывать поверхность экрана дезинфицирующими средствами. Если инструкция позволяет, то можно даже мыть то или иное устройство.