Десять человек стали жертвами обрушения дома в Сирии

По меньшей мере десять человек получили смертельные травмы при обрушении дома в Алеппо. На месте работают сотрудники экстренных служб. Об этом сообщает Sham FM.
Трагический инцидент произошел в районе Шейх-Максуд. По данным радиостанции, под завалами пятиэтажного здания могут находиться еще порядка 30 граждан.
Специалисты продолжают поисково-спасательную операцию. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным, к таким последствиям могло привести размытие фундамента.