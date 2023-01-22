Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Десять человек стали жертвами обрушения дома в Сирии

Происшествия
Десять человек стали жертвами обрушения дома в Сирии

По меньшей мере десять человек получили смертельные травмы при обрушении дома в Алеппо. На месте работают сотрудники экстренных служб. Об этом сообщает Sham FM.

Трагический инцидент произошел в районе Шейх-Максуд. По данным радиостанции, под завалами пятиэтажного здания могут находиться еще порядка 30 граждан.

Специалисты продолжают поисково-спасательную операцию. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным, к таким последствиям могло привести размытие фундамента.
обрушение гибель сирия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду