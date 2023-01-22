The Guardian: Киев возмущен нерешительностью Запада в вопросе поставок тяжелых танков ВСУ

Украинские власти возлагали большие надежды на положительное решение странами НАТО вопроса о поставках тяжелых танков западного производства на баланс ВСУ и возмущены итогами встречи в Рамштайне.
Об этом пишут аналитики британского издания The Guardian. Они напомнили, что США и другие западные страны согласили передать украинской арии военную технику, боеприпасы и амуниция на многие миллиарды долларов, однако танков Leopard и Abrams подразделения ВСУ не получат.
«Мы все еще не можем сказать, когда будет принято решение и каким оно будет, когда речь зайдет о танке Leopard», — цитирует издание слова нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
Официальные лица киевского режима выразили несогласие с «глобальной нерешительностью» коллективного Запада и заявили, что западные танки являются важнейшим слагаемым стойкости ВСУ и готовности украинской армии к активным боевым действиям, отметили авторы The Guardian.