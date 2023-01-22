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The Guardian: Киев возмущен нерешительностью Запада в вопросе поставок тяжелых танков ВСУ

Армия
The Guardian: Киев возмущен нерешительностью Запада в вопросе поставок тяжелых танков ВСУ

Украинские власти возлагали большие надежды на положительное решение странами НАТО вопроса о поставках тяжелых танков западного производства на баланс ВСУ и возмущены итогами встречи в Рамштайне.

Об этом пишут аналитики британского издания The Guardian. Они напомнили, что США и другие западные страны согласили передать украинской арии военную технику, боеприпасы и амуниция на многие миллиарды долларов, однако танков Leopard и Abrams подразделения ВСУ не получат.

«Мы все еще не можем сказать, когда будет принято решение и каким оно будет, когда речь зайдет о танке Leopard», — цитирует издание слова нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Официальные лица киевского режима выразили несогласие с «глобальной нерешительностью» коллективного Запада и заявили, что западные танки являются важнейшим слагаемым стойкости ВСУ и готовности украинской армии к активным боевым действиям, отметили авторы The Guardian.
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