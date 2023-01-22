Политические деятели Судана приступили к обсуждению спорных вопросов о передаче власти

Юсуф объяснил, что целью этих двух мероприятий является активизация процесса реализации Джубского мирного соглашения, подписанного в октябре 2020 года, путем устранения стоящих перед ним политических и практических препятствий. Кроме того, стороны намерены заложить правильную основу для решения проблем восточного Судана таким образом, чтобы обеспечить стабильность в регионе, справедливость для его граждан и устранение всех форм маргинализации.