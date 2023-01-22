Политические деятели Судана приступили к обсуждению спорных вопросов о передаче власти

Хартум, 22 января. Совместный координационный комитет между силами, подписавшими рамочное соглашение, и трехсторонним механизмом, представленным Африканским союзом, ООН и Межправительственным органом по развитию Центральной и Восточной Африки (ИГАД), продолжают свои встречи в Хартуме.
На столе переговоров четыре спорных вопроса, которые осталось обсудить на заключительном этапе политического урегулирования. На последней встрече, в частности, ряд лидеров представили мнения о деятельности, связанной с мирным процессом и проблемами восточного Судана. Об этом новостному агентству SUNA рассказал официальный представитель политического диалога Халед Омар Юсуф.
«Принят общий план, согласно которому трехсторонний механизм возьмет на себя адвокацию и продвижение обоих вопросов, чтобы обеспечить максимально широкое участие заинтересованных сторон и сил декабрьской революции», — отметил он.
Юсуф объяснил, что целью этих двух мероприятий является активизация процесса реализации Джубского мирного соглашения, подписанного в октябре 2020 года, путем устранения стоящих перед ним политических и практических препятствий. Кроме того, стороны намерены заложить правильную основу для решения проблем восточного Судана таким образом, чтобы обеспечить стабильность в регионе, справедливость для его граждан и устранение всех форм маргинализации.
Все участники диалога настроены на скорейшее достижение окончательного политического урегулирования, добавил Юсуф. Подписание рамочного соглашения о передачи власти гражданским партиям состоялось еще 5 декабря 2022 года. После этого они приступили к длительному обсуждению наиболее неоднозначных пунктов данного договора.