Полиция арестовала шесть участников беспорядков после убийства активиста в Атланте

По данным телеканала, все началось с акции протеста против строительства нового центра подготовки правоохранителей, которая прошла на прошлой неделе. Одним из ее участников стал Мануэль Эстебан Паэз Теран. Во время разгона он начал стрелять по полицейским, но был убит ответным огнем.