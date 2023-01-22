Полиция арестовала шесть участников беспорядков после убийства активиста в Атланте

Массовые беспорядки вспыхнули в Атланте после убийства 26-летнего экоактивиста. Правоохранители арестовали шестерых участников мятежа, информирует CNN.
По данным телеканала, все началось с акции протеста против строительства нового центра подготовки правоохранителей, которая прошла на прошлой неделе. Одним из ее участников стал Мануэль Эстебан Паэз Теран. Во время разгона он начал стрелять по полицейским, но был убит ответным огнем.
После гибели молодого человека протестующие устроили шествие. Как сообщает местная полиция, некоторые участники начали нападать на стражей порядка, бить витрины и совершать другие незаконные действия, из-за чего правоохранители были вынуждены проводить задержания.