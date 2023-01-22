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Посол ЮАР в Москве Макетука: президент Рамафоса примет участие в саммите Россия-Африка

Политика
Посол ЮАР в Москве Макетука: президент Рамафоса примет участие в саммите Россия-Африка

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса принял приглашение для участия в саммите Россия-Африка, сообщил посол страны в Москве Мзувукиле Макетука.

Международное мероприятие состоится в конце июля. Саммит будет проходить на территории Санкт-Петербурга. В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что это только «первый шаг».

«Президент Рамафоса уже получил приглашение и принял его», — сообщил посол ЮАР.

Ранее сообщалось, что дипломат Мзувукиле Макетука указал на высокую заинтересованность порядка 13 стран к вступлению в БРИКС. По его словам, шесть государств уже направили соответствующие заявки.
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