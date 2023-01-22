Посол ЮАР в Москве Макетука: президент Рамафоса примет участие в саммите Россия-Африка

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса принял приглашение для участия в саммите Россия-Африка, сообщил посол страны в Москве Мзувукиле Макетука.
Международное мероприятие состоится в конце июля. Саммит будет проходить на территории Санкт-Петербурга. В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что это только «первый шаг».
«Президент Рамафоса уже получил приглашение и принял его», — сообщил посол ЮАР.
Ранее сообщалось, что дипломат Мзувукиле Макетука указал на высокую заинтересованность порядка 13 стран к вступлению в БРИКС. По его словам, шесть государств уже направили соответствующие заявки.