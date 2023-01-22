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BLITZ: журналист Попов обогнал свою жену Скабееву по популярности

Политика
BLITZ: журналист Попов обогнал свою жену Скабееву по популярности

Популярный журналист и депутат Госдумы Евгений Попов сумел обогнать по популярности свою супругу и телеведущую Ольгу Скабееву, передает издание BLITZ.

Ведущие знаменитого политического ток-шоу Ольга Скабеева и Евгений Попов являются супружеской парой, однако в профессиональной сфере у них наблюдается некое соперничество. Особенно интересно то, что Попов рискует огорчить жену своими высокими рейтингами.

По информации журналистов, недавно был составлен топ Telegram-каналов, которые пользуются популярностью среди российских граждан. Оказалось, что Скабеева даже не попала в этот список, в то время как ее супруг занял в рейтинге достойную позицию.

Среди популярных каналов также оказались группы телеведущего Владимира Соловьева, журналистки Ксении Собчак и главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

Ранее сообщалось, что показатели популярности Соловьева и Скабеевой могли упасть из-за жесткой подачи информации.
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