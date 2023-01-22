Несколько человек стали жертвами стрельбы на территории парка в США

Неизвестный открыл стрельбу в американском штате Калифорния во время празднования Китайского Нового года. Смертельные ранения получили несколько человек. Об этом сообщает BNO News.
Инцидент произошел на территории парка Монтерей. Точное количество жертв пока не известно. Пострадали более десяти граждан.
На место прибыли сотрудники экстренных служб. Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося.
Идет опрос свидетелей. Двое из них рассказали, что слышали звуки стрельбы. Однако изначально они предположили, что это фейерверк, запущенный в честь праздничных гуляний.