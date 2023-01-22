Компания PetroSA вернется к диалогу с «Газпромом» об инвестициях в энергосектор ЮАР

В интервью РИА Новости он отметил, что представители российского энергохолдинга уже связывались с дипмиссией. Стороны готовы вновь обсуждать сотрудничество в энергетической сфере. Макетука подчеркнул, что у ЮАР и соседних государств есть множество возможностей для совместных проектов.