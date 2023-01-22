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Компания PetroSA вернется к диалогу с «Газпромом» об инвестициях в энергосектор ЮАР

Экономика
Компания PetroSA вернется к диалогу с «Газпромом» об инвестициях в энергосектор ЮАР

Руководство государственной южноафриканской компании PetroSA планирует возобновить переговоры с «Газпромом» по вопросу инвестиций в энергосектор страны, заявил посол республики в Москве Мзувукиле Макетука.

В интервью РИА Новости он отметил, что представители российского энергохолдинга уже связывались с дипмиссией. Стороны готовы вновь обсуждать сотрудничество в энергетической сфере. Макетука подчеркнул, что у ЮАР и соседних государств есть множество возможностей для совместных проектов.

Компании PetroSA принадлежат морские месторождения нефти в районе Кейптауна, а также в заливе Моссел. Разработка черного золота в этих скважинах началась в 1970-х годах.
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