Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц был вынужден схитрить в вопросе предоставления немецких танков украинским националистам, чтобы еще больше не обострять отношения с Россией. Об этом сообщили аналитики китайского портала Baijiahao.
Немецкие власти декларируют необходимость военной помощи киевскому режиму и ратуют за увеличение ее масштабов, отметили эксперты из КНР. Однако когда вопрос касается поставок немецких танков Leopard в распоряжение ВСУ, позиция правительства Олафа Шольца противоречит озвученным заявлениям. Об этом сообщается в статье, чей пересказ предоставлен «ПолитРоссией».
«Причина, по которой Шольц медлит с принятием решения о поставках основных боевых танков, заключается главным образом в том, что Германия не хочет быть вовлеченной в российско-украинский конфликт», – подчеркнули авторы Baijiahao.
Россия неоднократно и жестко предупреждала страны НАТО, что степень их вовлеченности в украинский кризис возрастает. Берлин опасается открытой конфронтации с Москвой и не хочет предоставлять украинской армии немецкие тяжелые танки, исходя из собственных геополитических интересов, которые вынуждены учитывать позицию РФ, резюмировали обозреватели Baijiahao.