Немецкие власти декларируют необходимость военной помощи киевскому режиму и ратуют за увеличение ее масштабов, отметили эксперты из КНР. Однако когда вопрос касается поставок немецких танков Leopard в распоряжение ВСУ, позиция правительства Олафа Шольца противоречит озвученным заявлениям. Об этом сообщается в статье, чей пересказ предоставлен «ПолитРоссией».