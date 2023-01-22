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Шац признался, что не подаст руку коллеге по шоу «33 квадратных метра» Бочарову

Шоу-бизнес
Шац признался, что не подаст руку коллеге по шоу «33 квадратных метра» Бочарову

Юморист и телеведущий Михаил Шац✱ (признан в России иноагентом) раскритиковал коллегу по шоу «33 квадратных метра» — актера Андрея Бочарова. Сбежавший из России шоумен признался, что не подаст артисту руку и обвинил его во вранье.

Шац и Бочаров придерживаются разных политических взглядов, поэтому их общение прекратилось. Актер нелестно отзывался о юмористе и его жене — телеведущей Татьяне Лазаревой✱ (признана в России иноагентом), которая тоже снималась в «33 квадратных метрах».

Он говорил, что сбежавшая в Испанию артистка злоупотребляет спиртными напитками. Однако Шац категорически опровергает эту информацию.

«Зачем врать? Что за бред? Это пакостно просто, поэтому я не подам ему руку», — заявил юморист в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Телеведущий также признался, что разочаровался в лидере «Ленинграда» Сергее Шнурове. По словам Шаца, ему было обидно, что музыкант превратился из бунтаря в «буржуа». По мнению юмориста, они никогда больше не встретятся.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
михаил шац Андрей Бочаров телеведущий 33 квадратных метра
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