Шац признался, что не подаст руку коллеге по шоу «33 квадратных метра» Бочарову

Юморист и телеведущий Михаил Шац✱ (признан в России иноагентом) раскритиковал коллегу по шоу «33 квадратных метра» — актера Андрея Бочарова. Сбежавший из России шоумен признался, что не подаст артисту руку и обвинил его во вранье.
Шац и Бочаров придерживаются разных политических взглядов, поэтому их общение прекратилось. Актер нелестно отзывался о юмористе и его жене — телеведущей Татьяне Лазаревой✱ (признана в России иноагентом), которая тоже снималась в «33 квадратных метрах».
Он говорил, что сбежавшая в Испанию артистка злоупотребляет спиртными напитками. Однако Шац категорически опровергает эту информацию.
«Зачем врать? Что за бред? Это пакостно просто, поэтому я не подам ему руку», — заявил юморист в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».
Телеведущий также признался, что разочаровался в лидере «Ленинграда» Сергее Шнурове. По словам Шаца, ему было обидно, что музыкант превратился из бунтаря в «буржуа». По мнению юмориста, они никогда больше не встретятся.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами