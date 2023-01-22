Эксперты назвали дату начала продажи нового MacBook в России

Стартовая цена самой бюджетной модели будет начинаться от 200 тысяч рублей, что примерно на 30% дороже, чем в Европе и США. В первую очередь MacBook заинтересует профессиональных пользователей, например, видеомонтажеров и дизайнеров. Эксперты предрекли умеренный интерес вокруг гаджета, потому что он мало отличается от предыдущей модели.