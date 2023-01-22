Эксперты назвали дату начала продажи нового MacBook в России

Участники рынка и аналитики рассказали, когда новый MacBook от компании Apple появится в России. По их мнению, ноутбук можно будет купить уже в конце февраля.
Стартовая цена самой бюджетной модели будет начинаться от 200 тысяч рублей, что примерно на 30% дороже, чем в Европе и США. В первую очередь MacBook заинтересует профессиональных пользователей, например, видеомонтажеров и дизайнеров. Эксперты предрекли умеренный интерес вокруг гаджета, потому что он мало отличается от предыдущей модели.
Менеджер компании diHouse Любовь Морозова рассказала «Известиями», что при запуске продаж нового продукта компания Apple создает искусственную нехватку товара на несколько месяцев. Из-за этого новый MacBook будет поступать в магазины маленькими партиями.