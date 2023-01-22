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Российские военные уничтожили под Херсоном украинский миномет и РЛС контрбатарейной борьбы

Армия
Российские военные уничтожили под Херсоном украинский миномет и РЛС контрбатарейной борьбы

Российские артиллеристы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ВСУ на территории села Садовое под Херсоном. Об этом сообщает представитель экстренных служб региона.

«Уничтожили 120 мм миномет и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы 8-"200" 9-"300"», — отметил он.

После массированного удара погибли восемь украинских военных. Еще девять человек получили ранения.

Ранее Минобороны РФ заявило, что ВСУ лишились более 55 человек личного состава во время боев на Купянском и Краснолиманском направлениях.
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