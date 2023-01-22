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Депутат Госдумы Вяткин предложил отказаться от изучения «Архипелага ГУЛАГ» в школах

Общество
Депутат Госдумы Вяткин предложил отказаться от изучения «Архипелага ГУЛАГ» в школах

Некоторые литературные произведения не прошли «испытания временем». Их нужно исключить из школьной программы по литературе, уверен первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

В такой список парламентарий определил произведение «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. По его словам, решение должно быть проанализировано специалистами в области педагогики и культуры. Кроме того, свое мнение могут высказать родители и преподаватели литературы.

«Как показал исторический анализ "Архипелага ГУЛАГа", который пока еще не убрали, а я думаю, недолго осталось ему находиться в школьных программах, многие факты Александром Исаевичем были "высосаны из пальца", придуманы», — добавил Вяткин в ответ на вопрос ТАСС.

При этом некоторые произведения наоборот должны вернуться в школьную программу. Среди них «Молодая гвардия» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева.
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