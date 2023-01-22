Удар по статусу доллара и евро: Разуваев рассказал, чем обернется для Запада конфискация активов РФ

Правительство США планирует начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. С соответствующим заявлением выступил руководитель рабочей группы минюста США по выявлению и аресту попадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс.
«В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий», – заявил Адамс.
Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев предположил, что ответ российских властей будет аналогичным и не заставит себя долго ждать. Соответствующим мнением он поделился с корреспондентом ФАН.
«Дело Владимира Ленина и Льва Троцкого живет. Именно они отобрали всю собственность как у российских, так и у иностранных собственников в Российской Империи, и отказались платить по царским долгам. Недаром некоторые эксперты называют представителей Демократической партии США троцкистами. Чем может ответить Россия? Думаю, ответ будет аналогичный. Замороженные активы инвесторов из недружественных стран будут национализированы, а потом выставлены на торги. Замороженные по данным инвестициям дивиденды можно будет отправить сразу в казну», — сообщил Разуваев.
Продажа менее ликвидных активов предполагает некоторый «дисконт», считает эксперт. В общей сложности, западные инвестиции в России оцениваются в 500 млрд долларов.
«Весной 2018-го Банк России без проблем сократил вложения в американские государственные облигации, когда сильно выросли риски их ареста. Кто-то говорит, почему Россия вкладывала казенные деньги в долговые обязательства западных стран, а не производства внутри России. Для начала следует сказать, что часть средств ФНБ вложено в российские инфраструктурные проекты и бумаги российских эмитентов. И производством должен заниматься бизнес, а не Минфин и Банк России. Но главное другое, в случае падения цен на нефть вы на Мосбирже будете основные фонды заводов для стабилизации рубля продавать или может быть ими платить зарплаты и пенсии? Помню в 1990-е зарплаты выдавали водкой. Ну и конечно, за все в жизни надо платить. Если Запад передаст замороженные активы Украине, то это будет еще один удар по статусу доллара и евро, как резервных валют. Вырастет спрос на золото», — заключил собеседник ФАН.
Ранее аналитик Разуваев назвал три «золотых» правила ведения бюджета.