Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Украинцам предложили «топить» крейсер «Москва» за 350 гривен в музее Львова

Общество
Украинцам предложили «топить» крейсер «Москва» за 350 гривен в музее Львова

Игровые автоматы, где можно «топить» крейсер «Москва», появились в Музее науки во Львове.

Его открыл местный предприниматель Роман Санин. Для своего «детища» бизнесмен приобрел за границей около 90 экспонатов. В музее с детьми обсуждают не только законы физики, но и объясняют им, как «топить русский корабль».

Модель российского крейсера размещена в специальном аквариуме. Чтобы «утопить» корабль, нужно нажать на кнопку. Пользователи Сети с Украины активно делятся фотографиями и видео посещения Музея науки во Львове. Многие из них позируют рядом с автоматами под русофобские музыкальные композиции.

Стоимость посещения такого музея для одного человека составляет 350 гривен (чуть более 650 рублей по текущему курсу). Организаторы проекта похвастались, что на случай отключения света у них есть собственный генератор.
львов музей автоматы
Военкоры ФАН
Лучшие в аду