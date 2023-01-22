Украинцам предложили «топить» крейсер «Москва» за 350 гривен в музее Львова

Игровые автоматы, где можно «топить» крейсер «Москва», появились в Музее науки во Львове.
Его открыл местный предприниматель Роман Санин. Для своего «детища» бизнесмен приобрел за границей около 90 экспонатов. В музее с детьми обсуждают не только законы физики, но и объясняют им, как «топить русский корабль».
Модель российского крейсера размещена в специальном аквариуме. Чтобы «утопить» корабль, нужно нажать на кнопку. Пользователи Сети с Украины активно делятся фотографиями и видео посещения Музея науки во Львове. Многие из них позируют рядом с автоматами под русофобские музыкальные композиции.
Стоимость посещения такого музея для одного человека составляет 350 гривен (чуть более 650 рублей по текущему курсу). Организаторы проекта похвастались, что на случай отключения света у них есть собственный генератор.