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Глава МИД Венгрии исключил снабжение страны энергоресурсами без участия России

Политика
Глава МИД Венгрии исключил снабжение страны энергоресурсами без участия России

Снабжение Венгрии энергетическими ресурсами не может быть гарантировано без участия России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

В беседе с изданием La Repubblica глава МИД отметил, что Будапешт отстаивает собственные национальные интересы. Из-за этого Венгрия должна поддерживать отношения с РФ и гарантировать исключения в Евросоюзе.

«Когда вы находитесь в районе, который не имеет выхода к морю, если вы не получаете газ и нефть из РФ, вы не можете снабжать свою страну», — подчеркнул Сийярто.

Ранее сообщалось, что в Венгрии 97% граждан высказались против санкций ЕС в отношении России.
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