Глава МИД Венгрии исключил снабжение страны энергоресурсами без участия России

Снабжение Венгрии энергетическими ресурсами не может быть гарантировано без участия России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
В беседе с изданием La Repubblica глава МИД отметил, что Будапешт отстаивает собственные национальные интересы. Из-за этого Венгрия должна поддерживать отношения с РФ и гарантировать исключения в Евросоюзе.
«Когда вы находитесь в районе, который не имеет выхода к морю, если вы не получаете газ и нефть из РФ, вы не можете снабжать свою страну», — подчеркнул Сийярто.
Ранее сообщалось, что в Венгрии 97% граждан высказались против санкций ЕС в отношении России.