Живущая на Украине Максакова накинулась на Хабенского из-за увольнения Назарова

Оперная певица Мария Максакова раскритиковала худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского. Скандальная исполнительница накинулась на него из-за увольнения из театра актера Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой.
Назаров начал публично критиковать Россию и патриотов. После этого актер лишился работы в МХТ. СМИ писали, что перед увольнением Хабенский долго беседовал с артистом. Максакова, которая живет на Украине, прокомментировала эту ситуацию в эфире своего YouTube-канала.
«Хабенский, осуществивший эту расправу, очень много лет изображал из себя какого-то такого благородного страдальца, который потерял жену», — заявила оперная дива.
По мнению певицы, худрук МХТ имени Чехова строил из себя «Квазимодо с благородными помыслами и очень ранимой и чувствительной душой». Однако это был лишь образ, который разбился об увольнение Назарова и Васильевой, считает Максакова.
Напомним, Хабенский пережил смерть первой жены — журналистки Анастасии Федосеевой. Она умерла от опухоли головного мозга, когда их с актером сыну был всего год.