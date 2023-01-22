Психолог Зберовский объяснил, почему русских женщин ценят за рубежом в качестве жен

Профессор, психолог Андрей Зберовский в комментарии ФАН объяснил, почему русских женщин ценят за рубежом в качестве жен.
Многие россияне не против смешанных браков. Нередко дамы находят свою любовь за пределами родной страны. Что же так привлекает иностранцев в русских женщинах? По мнению психолога Зберовского, все дело в менталитете и приверженности традициям.
«Наши российские женщины по-прежнему сохраняют тренд материнства, в этом плане у нас очень высокий уровень ценностей. Кроме того, российские женщины имеют очень высокую планку на недоступность, назовем это так. Поэтому наши женщины сексуальны, хороши как матери, хороши в быту, верны, надежны», — отметил собеседник ФАН.
Ранее Андрей Зберовский объяснил, почему европейцы массово уходят от жен к беженкам с Украины. По словам эксперта, подобная тенденция основывается на мировосприятии самих европеек.