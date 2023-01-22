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Уголовное дело возбудили после гибели двоих детей при пожаре в Амурской области

Происшествия
Уголовное дело возбудили после гибели двоих детей при пожаре в Амурской области

В Приамурье правоохранители возбудили уголовное дело по факту пожара, жертвами которого стали двое детей 13 и 14 лет. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Павловка Белогорского округа. Огонь охватил частный дом. Бабушка и дедушка, являвшиеся опекунами погибших школьников, смогли спастись. Пожилой женщине потребовалась медицинская помощь.

Дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая. Специалисты выясняют обстоятельства и причины случившегося.
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