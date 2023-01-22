Рогов: наступление ВС РФ в Запорожской области идет по двум направлениям

Наступательные действия ВС РФ в Запорожской области сосредоточились у населенных пунктов Орехов и Гуляйполе, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
О ситуации на передовой политик рассказал в беседе с РИА Новости. Ранее стало известно, что российские войска взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта в Запорожской области.
«Фронт подвижен, особенно в двух направлениях — это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск», — сообщил Рогов.
Общественник отметил, что на обоих направлениях идут активные боевые действия, но инициатива в руках российских военных.