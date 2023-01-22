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Американцы сорвали встречу конгрессвумен Окасио-Кортес с избирателями из-за Украины

Политика
Американцы сорвали встречу конгрессвумен Окасио-Кортес с избирателями из-за Украины

Противники предоставления военной помощи Украине сорвали встречу члена Палаты представителей США Александрии Окасио-Кортес со своими избирателями, передает Washington Times.

По информации журналистов, более десяти демонстрантов держали в руках плакаты с требованиями прекратить предоставление помощи Киеву и отказаться от финансирования войны с Москвой.

«"Прекратите поставлять оружие Украине", "Ведите переговоры, а не уничтожайте", "Нет войне с Россией или Китаем"», — гласили надписи на плакатах.

Плюс ко всему участники начали громко петь как раз в тот момент, когда конгрессвумен проводила свое мероприятие Бронксе.

Ранее сообщалось, что американский сенатор Марджори Тейлор Грин подвергла критике идею передачи американских танков Abrams киевскому режиму.
сша Украина Окасио-Кортес
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