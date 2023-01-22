Рецидивист вынес из квартиры на Наставников холодильник с продуктами и икону Божьей матери

Рецидивист обчистил коммунальную квартиру в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает 78.ru.
Преступление было совершено на улице Наставников. Злоумышленник вынес куртки, дубленки, люстру, стиральную машину, холодильник с продуктами, икону Божьей матери, диван, комод, принтер и матрац.
Вор пришел в полицию с повинной спустя всего лишь несколько часов после кражи. Преступником оказался сосед по коммунальной квартире, который давно готовил хитрый план и выкручивал шурупы с петель навесных замков в комнатах. Выяснилось, что вор уже отсидел в тюрьме пять лет. Теперь ему грозит новый срок.