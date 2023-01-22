Голосование в Словакии по измениям в конституцию признают недействительным

Референдум об изменениях в конституцию Словакии не будет признан. Об этом сообщил телеканал ТАЗ.
СМИ со ссылкой на государственное управление статистики отметило, что на голосовании наблюдалась низкая явка граждан. В процессе приняли участие только 27,26% граждан.
«Для того чтобы результаты референдума были признаны действительными, необходимо участие более половины граждан, имеющих право голоса, то есть 2,2 миллиона жителей республики», – отметили в ведомстве.
По этой причине результаты голосования об изменениях в конституцию Словакии не будут считаться действительными.
Недавно в Чехии прошел первый тур выборов президента. Лидером в гонке оказался бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел.