Сатановский объяснил сложности США с накачкой вооружением украинской армии

Сатановский сообщил, что американские эмиссары вынуждены унижаться перед властями таких стран, как Куба, Никарагуа и Венесуэла, пытаясь приобрести у них вооружения советского производства. Аналитик выразил сомнения в успех подобного начинания, так как Вашингтон на протяжении десятилетий проводил враждебную политику в отношении Гаваны, Манагуа и Каракаса.