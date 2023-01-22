Российский ученый-востоковед Евгений Сатановский указал на главную проблему США при оказании масштабной военной помощи украинским националистам.
Соединенные Штаты и их западные сателлиты практически исчерпали все запасы вооружения и боевой техники советского производства, которые можно было предоставить ВСУ, из имеющихся в арсеналах НАТО, объяснил политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале. Пересказ ключевых тезисов его публикации предоставлен «ПолитРоссией».
«В связи с этим в Пентагоне возникла гениальная идея: обратиться за новыми поставками к странам Латинской Америки», – иронично написал эксперт о сложностях США с накачкой оружием ВСУ.
Сатановский сообщил, что американские эмиссары вынуждены унижаться перед властями таких стран, как Куба, Никарагуа и Венесуэла, пытаясь приобрести у них вооружения советского производства. Аналитик выразил сомнения в успех подобного начинания, так как Вашингтон на протяжении десятилетий проводил враждебную политику в отношении Гаваны, Манагуа и Каракаса.