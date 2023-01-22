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Пресс-секретарь тюменского аэропорта сообщила, когда пассажиры чаще всего теряют вещи

Общество
Пресс-секретарь тюменского аэропорта сообщила, когда пассажиры чаще всего теряют вещи

Существует определенная закономерность в том, когда именно путешественники чаще всего забывают вещи в аэропорту, сообщила пресс-секретарь Рощино в Тюмени Мария Попова.

Многие пассажиры, случайно оставившие свой багаж в залах воздушной гавани, практически сразу возвращаются за ним. Однако не все путешественники настолько внимательны. Забытые вещи сотрудники аэропорта заботливо относят в специальную комнату, сообщила пресс-секретарь.

«Чаще всего пассажиры оставляют верхнюю одежду, детские вещи и игрушки, наушники и телефоны, перчатки и шарфы. Из неожиданных "потеряшек" в прошедшем году были найдены гладильная доска и утюг, веник, клетка для перевозки животного без самого животного», — передает слова Марии Поповой 72.ru.

Количество оставленных в аэропорту вещей напрямую связано с сезоном и даже с временем суток. Чаще всего "потеряшки" обнаруживают в утренние и ночные часы. А зимой работники аэропорта находят оставленные вещи реже, чем летом.
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