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Пять человек стали жертвами аварии с легковушками в Челябинской области

Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии с легковушками в Челябинской области

В Челябинской области пять человек погибли в аварии с легковушками. Еще одному участнику ДТП потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на 34-м километре дороги Тюбук — Кыштым. Там столкнулись Volkswagen Jetta и Volkswagen Polo. Предварительно, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения.

Смертельные травмы получили оба водителя, а также три пассажира Polo. Пострадал гражданин, находившийся в салоне второй иномарки. Проводится проверка.

Ранее в Челябинске пенсионерка погибла при наезде маршрутки, передает URA.RU. Возбуждено уголовное дело.
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