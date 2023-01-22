Пять человек стали жертвами аварии с легковушками в Челябинской области

В Челябинской области пять человек погибли в аварии с легковушками. Еще одному участнику ДТП потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
Инцидент произошел на 34-м километре дороги Тюбук — Кыштым. Там столкнулись Volkswagen Jetta и Volkswagen Polo. Предварительно, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения.
Смертельные травмы получили оба водителя, а также три пассажира Polo. Пострадал гражданин, находившийся в салоне второй иномарки. Проводится проверка.
Ранее в Челябинске пенсионерка погибла при наезде маршрутки, передает URA.RU. Возбуждено уголовное дело.