МИД Финляндии подтвердил заморозку российских активов в объеме 187 млн евро

Как отмечалось минувшей осенью, арест активов коснулся нескольких десятков российских организаций. В частности, в Финляндии были заморожены местные активы «Яндекса» из-за санкций Евросоюза против сооснователя компании Аркадия Воложа, доли в компании Helsinki Halli, совладельцем которой является Геннадий Тимченко, и другие.