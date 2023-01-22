МИД Финляндии подтвердил заморозку российских активов в объеме 187 млн евро

Финляндия в рамках санкционной политики заморозила российские активы на сумму 187 млн евро, сообщили в МИД. Согласно сделанным ранее заявлениям минобороны республики, заблокированное имущество россиян может быть экспроприировано, пишет РБК.
К замороженным активам относятся акции, недвижимость, машины, яхты и самолеты — самое разное имущество, имеющее ценность, пояснил представитель внешнеполитического ведомства Пиа Саариваара. Кроме того, в этот список вошло промышленное сырье.
Как отмечалось минувшей осенью, арест активов коснулся нескольких десятков российских организаций. В частности, в Финляндии были заморожены местные активы «Яндекса» из-за санкций Евросоюза против сооснователя компании Аркадия Воложа, доли в компании Helsinki Halli, совладельцем которой является Геннадий Тимченко, и другие.