Психолог Миллер объяснила, почему ригидность мешает людям жить

Ригидность – это неспособность и нежелание принять любые изменения. Она мешает человеку во всех сферах жизни. Мир постоянно меняется, человеку необходимо узнавать все новое, осваивать технологии, изучать иностранные языки, духовно развиваться. Если бы люди всего этого не делали, возможно, мы до сих пор ходили бы в лаптях. Точно также обстоит дело и с гибкостью мышления. Об этом рассказала психолог Александра Миллер во время беседы с корреспондентом ФАН.
«Неспособность адаптироваться к новым ситуациям влечет за собой неминуемый провал. Вы можете запланировать идеальную ситуацию или способы достижения цели, но вдруг что-то может произойти и все пойдет не по плану, что тогда будете делать? У грамотного стратега всегда есть план B, а у некоторых еще и С», — объяснила специалист.
Причины, из-за которых возникает ригидность мышления:
– завышенная самооценка;
– гордыня;
– жажда признания;
– неспособность переносить удары судьбы;
– отсутствие эмоционального взросления.
«Ригидность мышления является неким перекосом, ведь во всем важен баланс. Люди с ригидным типом мышления застревают в ситуациях, старых обидах, не могут перестроиться и творчески мыслить, а творчество подразумевает под собой гибкость и изобретательность», — сообщила Александра Миллер.
Люди с гибким мышлением более стрессоустойчивы, быстро адаптируются практически к любым ситуациям. Окружающим с ними психологически более комфортно, потому что они несут позитив и ощущение безопасности.
Как развивать гибкость мышления? Как в детстве: выдумывать различные истории, тренировать воображение и мечтать. Придумывайте не только свой собственный сценарий жизни, но и конкретные ситуации и главное — формируйте позитивный взгляд на жизнь. Это, пожалуй, самый важный критерий. Кроме того, необходимо дать себе четкую установку: «что бы ни происходило, я со всем смогу справиться, я найду выход из любой ситуации. Все, что происходит в моей жизни делается только для того, чтобы реализовать мои цели».
«Не бойтесь менять свое мышление и подходить творчески к жизни, нам все равно из нее живыми не выбраться, путь в таком случае она будет яркая и интересная», — заключила психолог.
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