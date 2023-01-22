Психолог Миллер объяснила, почему ригидность мешает людям жить

Как развивать гибкость мышления? Как в детстве: выдумывать различные истории, тренировать воображение и мечтать. Придумывайте не только свой собственный сценарий жизни, но и конкретные ситуации и главное — формируйте позитивный взгляд на жизнь. Это, пожалуй, самый важный критерий. Кроме того, необходимо дать себе четкую установку: «что бы ни происходило, я со всем смогу справиться, я найду выход из любой ситуации. Все, что происходит в моей жизни делается только для того, чтобы реализовать мои цели».