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Отсылки к фильмам Эйзенштейна можно увидеть в лентах Спилберга и Копполы

Общество
Отсылки к фильмам Эйзенштейна можно увидеть в лентах Спилберга и Копполы

Творчество советского режиссера Сергея Эйзенштейна повлияло на фильмы голливудских кинодеятелей Стивена Спилберга и Фрэнсиса Форда Копполы. В их лентах можно увидеть отсылки к работам отечественного кинематографиста.

Эйзенштейн говорил, что стал знаменитым благодаря фильму «Броненосец «Потемкин»». Он снимал картину по госзаказу к 20-летию революции 1905 года. Режиссер показал в ленте новаторские решения, которые до этого никто не использовал.

«Броненосец «Потемкин»» прославился во всем мире благодаря неожиданным метафорам, необычной композиции кадра и яркому монтажному ритму. Некоторые критики назвали его лучшим фильмом всех времен и народов.

Чарли Чаплин называл работу Эйзенштейна лучшей лентой в мире. Первый президент Американской академии киноискусства Дуглас Фэрбенкс признавался, что просмотр фильма стал для него самым сильным и глубоким переживанием в жизни.

Влияние творчества Эйзенштейна можно увидеть в игре со светом в ленте Спилберга «Список Шиндлера». А Коппола процитировал в «Крестном отце» сцену расстрела на Потемкинской лестнице, где показывают катящуюся коляску. Отсылка к этой сцене из фильма советского режиссера есть также у Терри Гиллиама в «Бразилии» и Брайана де Пальмы в «Неприкасаемых», пишет РИА Новости.
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