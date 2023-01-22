Отсылки к фильмам Эйзенштейна можно увидеть в лентах Спилберга и Копполы

Влияние творчества Эйзенштейна можно увидеть в игре со светом в ленте Спилберга «Список Шиндлера». А Коппола процитировал в «Крестном отце» сцену расстрела на Потемкинской лестнице, где показывают катящуюся коляску. Отсылка к этой сцене из фильма советского режиссера есть также у Терри Гиллиама в «Бразилии» и Брайана де Пальмы в «Неприкасаемых», пишет РИА Новости.