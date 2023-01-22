Отчим изнасиловал девочку-инвалида у дома на улице Генерала Кравченко в Петербурге

В Петербурге мужчину подозревают в изнасиловании падчерицы-инвалида. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел возле подъезда одного из домов на улице Генерала Кравченко. В полицию обратилась местная жительница. Женщина заявила, что ее дочь, ученица восьмого класса, подверглась домогательствам со стороны отчима.
Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Специалисты изучают соответствующие материалы. Проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.