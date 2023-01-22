Ставка по сельской ипотеке для приграничных территорий опустилась до 0,1%

Размер ставки по программе «Сельская ипотека» для приграничных территорий России сократился до 0,1%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.
Максимальная ставка по льготным жилищным займам, которые можно оформить для сооружения или покупки недвижимости на сельских территориях приграничных муниципальных образований, опустилась с 3% до 0,1%, говорится в сообщении.
С момента запуска программы «Сельская ипотека» уже выдано свыше 109,7 тыс. кредитов в объеме 220,4 млрд рублей, за счет чего россияне сумели приобрести или построить более 6 млн «квадратов» жилья, отметили в правительстве.
Кредит в рамках этой программы доступен на покупку готового загородного дома, земельного участка и создание на нем жилплощади, а также на возведение жилья на уже имеющемся участке. Программа распространяется на сельскую местность и городах с населением не больше 30 тысяч человек.