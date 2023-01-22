Дочь Кончаловского побрилась под мальчика вслед за дочерью Джоли

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной, художница Мария Кончаловская последовала примеру Шайло Джоли-Питт и побрилась под мальчика.
Наследница Анджелины Джоли по собственной воле лишилась роскошных волос. То же самое сделала и дочь Кончаловского. Поклонники часто критикуют художницу и не принимают ее поведения. Судя по всему, Кончаловскую это не особо волнует.
Она заявила подписчикам, что решила избавиться от кудрей, чтобы запросы из ее головы быстрее доходили до космоса. Недавно поклонники раскритиковали Кончаловскую за пугающую худобу. Она сбросила 30 кг лишнего веса и опубликовала результаты своей диеты в социальных сетях.
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