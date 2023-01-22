Дочь Кончаловского побрилась под мальчика вслед за дочерью Джоли

Она заявила подписчикам, что решила избавиться от кудрей, чтобы запросы из ее головы быстрее доходили до космоса. Недавно поклонники раскритиковали Кончаловскую за пугающую худобу. Она сбросила 30 кг лишнего веса и опубликовала результаты своей диеты в социальных сетях.